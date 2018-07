Berlin (dpa) - Unmittelbar vor der Niedersachsen-Wahl gerät FDP-Chef Philipp Rösler in seiner Partei immer stärker unter Druck. Bundestags-Fraktionschef Rainer Brüderle und der Chef der NRW-Liberalen, Christian Lindner, forderten den für Mai geplanten Parteitag vorzuziehen, um die Führungskrise zu klären. Aus dem Umfeld Röslers hieß es aber, ein gutes Abschneiden am Sonntag in seiner Heimat Niedersachsen wäre auch ein klarer Erfolg des Bundesvorsitzenden. Offen ist, ob Rösler nach der Wahl seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.