Berlin (dpa) - Zwei Tage vor der Niedersachsen-Wahl treiben die führenden Liberalen Rainer Brüderle und Christian Lindner den FDP-Vorsitzenden Philipp Rösler in die Enge. Der Fraktionschef und der NRW-Landesvorsitzende fordern, den für Mai geplanten Parteitag vorzuziehen, um die Führungskrise zu klären. In FDP-Kreisen hieß es, ein möglicher neuer Parteitagstermin könnte Mitte März sein. Die CDU warnte die FDP davor, mit ihren Querelen einen schwarz-gelben Wahlerfolg in Niedersachsen zu gefährden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.