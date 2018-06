Austin (dpa) - Nach über 13-jährigem Leugnen hat Lance Armstrong jahrelanges Doping unter anderem mit EPO, Eigenblut, Kortison und Wachstumshormonen gestanden.

Bei der Ausstrahlung des TV-Interviews mit US-Talkerin Oprah Winfrey gab der 41 Jahre alte Ex-Radprofi zu, bei all seinen sieben Tour-de-France-Erfolgen zwischen 1999 und 2005 gedopt gewesen zu sein. In seinen Comeback-Jahren 2009 und 2010 hätte er aber nicht zu verbotenen Mittel gegriffen, sagte der Texaner weiter.

Sein Geständnis komme «zu spät», sagte er weiter. «Ich sehe die Lage als eine große Lüge. Die Wahrheit lautet anders, als alles was ich gesagt habe», erklärte der ruhig wirkende Ex-Champion, der in einem Hotel in seinem Heimatort Austin/Texas befragt wurde. Mitte der 90er Jahre hätte er begonnen, zu dopen. Es sei für ihn so selbstverständlich geworden wie «Reifen aufpumpen».

Armstrong geht davon aus, dass es ohne Doping gar nicht möglich sei, die Tour siebenmal zu gewinnen. Allerdings wollte er nicht behaupten, dass zu der damaligen Zeit alle Fahrer gedopt gewesen seien. «Ich kannte ja nicht jeden, kann das also nicht so sagen», meinte er. Zudem stritt er ab, jemanden unter Druck gesetzt zu haben zu dopen, wie ihm von ehemaligen Teamkollegen vorgeworfen wird.