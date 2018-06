Berlin (dpa) - Das mit Spannung erwartete Fernsehinterview von Ex-Radprofi Lance Armstrong bei Oprah Winfrey wird von heute an in zwei Teilen ausgestrahlt. Die am Montag aufgezeichnete TV-Sendung kann auch in Deutschland auf Discovery Channel jeweils ab 03.00 Uhr morgens verfolgt werden. In dem Interview soll der 41 Jahre alte Texaner Doping gestanden haben. Der siebenmalige Tour-de-France-Sieger hatte jahrelang vehement Doping bestritten. Die amerikanische Anti-Doping-Agentur USADA hatte ihm jedoch das Gegenteil beweisen können.

