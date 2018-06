Amsterdam (SID) - Lance Armstrongs früherer Teamdirektor Johan Bruyneel wehrt sich auch nach dem Geständnis seines gefallenen Schützlings gegen die Dopinganschuldigungen. Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf am Freitag berichtete, will der langjährige sportliche Leiter des Teams US Postal in einem Buch "alles in den richtigen Kontext rücken, um das falsche Bild zu korrigieren, das die USADA (US-Anti-Doping-Agentur, d. Red.), die Medien und Leute wie Tyler Hamilton und Floyd Landis hervorgerufen haben."

Bruyneel hatte Armstrong bei dessen sieben Tour-de-France-Titeln als Teamchef begleitet. Bis heute bestreitet der Belgier jedoch, in die Dopingmachenschaften verwickelt gewesen zu sein. Bei einer Anhörung der USADA will Bruynell seinen Kampf gegen die Anschuldigungen fortsetzen: "Solange ich glaube, dass ich eine faire Behandlung ohne Vorurteile der USADA verdient habe, werde ich weitermachen."