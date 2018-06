Hamburg (SID) - Der deutsche Radsport-Routinier Jens Voigt glaubt, dass Lance Armstrong keinen anderen Ausweg als das Doping-Geständnis gesehen habe. "Er hat sich selbst in eine Ecke gedrängt und hatte keine andere Wahl", wird Voigt von der dänischen Boulevardzeitung BT zitiert: "Er hat immer 'Nein, nein, nein' gesagt, aber seine einzige Option, wieder in ein normales Leben zurückzukehren, war es, aufzustehen und mit allem auszupacken. Ich denke, es war eine große Belastung für ihn und deshalb glaube ich, dass er jetzt sehr erleichtert ist."

Armstrong habe es in diesen Tagen schwer genug, fügte Voigt hinzu. "Er wurde jetzt genug bestraft, denn er kämpft wirklich. Ich glaube, er fühlt, dass sich sein Leben jetzt verändert hat. Für mich ist es wichtig, dass er reinen Tisch gemacht hat".

Aber auch für den wie Armstrong 41-jährigen Voigt wäre es nützlich, wenn mehr über Zusammenhänge und Hintergründe bekannt würde. "Es würde helfen, die Quellen dahinter zu stoppen, so dass Medikamente nicht mehr von den gleichen Leuten kommen können. Aber ich denke auch, dass es jetzt zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Organisationen kommen wird. Ich glaube, dass USADA, WADA und alle anderen Doping-Behörden an dieser Sache zusammenarbeiten werden, so dass es noch nicht vorbei ist."