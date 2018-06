Stockholm (AFP) Die bei einem Zugunfall in Schweden verletzte Putzfrau steht nicht mehr im Verdacht, den Zug gekapert und dann fehlgesteuert zu haben. Die Ermittler teilten am Freitag mit, gegen die Frau werde nicht mehr wegen einer Straftat ermittelt. Sie war nach dem Unglück am Dienstag im Krankenhaus unter dem Vorwurf der mutwilligen Zerstörung festgenommen worden. Nun deute aber alles auf einen Unfall hin, bei dem "unglückliche Umstände" zusammengekommen seien, hieß es. Die Putzfrau habe den Zug offenbar ohne Absicht in Bewegung gesetzt, als sie ihn gerade reinigte.

