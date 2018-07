Seoul (AFP) Südkorea will laut Medienberichten entlang seiner umstrittene Seegrenze mit Nordkorea moderne Raketen aufstellen. Die 50 bis 60 präzisionsgesteuerten Anti-Panzer-Raketen vom Typ Spike aus israelischer Produktion sollen bis Ende Februar im Gelben Meer stationiert werden, berichtete die Zeitung "Chosun Ilbo" am Freitag unter Berufung auf einen Armeevertreter. Stellungen seien auf den Inseln Baengnyeong, die der Seegrenze am nächsten liegt, und Yeonpyeong geplant. Yeonpyeong war im November 2010 von Nordkorea beschossen worden, damals wurden vier Südkoreaner getötet, darunter zwei Zivilisten.

