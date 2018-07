Hamburg (dpa) - Am Hamburger Flughafen hat das Sicherheitspersonal am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi versucht mit dem Streik, Druck in den laufenden Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Bundesverband der Sicherheitswirtschaft zu erzeugen. Verdi fordert einen Stundenlohn von 14,50 Euro, bisher verdienen die Beschäftigten des Sicherheitspersonals am Hamburger Flughafen 11,80 Euro. Wegen des Streiks kann es zu erheblichen Verzögerungen an den Sicherheitsschleusen des Flughafens kommen. Nach Gewerkschaftsangaben wird der Flughafenbetrieb heute lahmgelegt.

