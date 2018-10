Berlin/Düsseldorf (dpa) - Im Tarifkonflikt beim größten deutschen Energiekonzern Eon droht Verdi mit einem unbefristeten Streik bis hin zu den Kraftwerken. Mit Vorwarnungen an Eon solle aber sichergestellt werden, dass der Konzern Strom zukaufen könne und dass es nicht zum «Blackout» kommt.

Für die 30 000 Eon-Beschäftigten in Deutschland fordern Verdi und IG BCE 6,5 Prozent mehr Geld. Eon bot zuletzt 1,7 Prozent. Die Gewerkschaften erklärten die Verhandlungen am Mittwoch für gescheitert. Die Urabstimmung wird vorbereitet. Sollten in dieser Zeit die Arbeitgeber kein wesentlich höheres Angebot vorlegen, drohe der erste unbefristete Streik in der privaten Energiewirtschaft.

