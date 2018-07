Hamburg/Melbourne (SID) - Die Melbourne-Achtelfinalistinnen Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) führen die deutsche Fed-Cup-Mannschaft gegen Gastgeber Frankreich in Limoges (9./10. Februar) an. Teamchefin Barbara Rittner nominierte am Rande der Australian Open zudem Sabine Lisicki (Berlin) und Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) für das Erstrundenspiel der Weltgruppe 2 auf Sand im Palais des Sports Beaublanc.

Wimbledon-Viertelfinalistin Lisicki profitierte allerdings von der Absage von Mona Barthel. Die Weltranglisten-38. aus Bad Segeberg teilte Rittner in einem persönlichen Gespräch in Melbourne mit, dass sie dem Team diesmal nicht zur Verfügung stehen werde, da ihre Einzelkarriere Priorität besitze.

"Das kam überraschend. Ich respektiere und akzeptiere Monas Entscheidung, aber nachvollziehen kann ich sie nicht. Ich bin stolz, dass die anderen Mädels anders ticken", sagte Rittner. Barthel war bei den Australian Open in der ersten Runde ausgeschieden, nachdem sie zwei Tage zuvor das Finale von Hobart verloren hatte.

Die Weltranglistenfünfte Kerber verzichtet zugunsten ihrer Fed-Cup-Teilnahme auf das Hallenturnier in Paris, bei dem sie im vergangenen Jahr ihren ersten Titel gewonnen hatte. Großen Respekt hat Rittner auch vor Lisicki. Zunächst hatte die 39-Jährige die Berlinerin über ihre Nicht-Nominierung informiert, um Lisicki nach dem Barthel-Verzicht dann doch ins Team zu holen. Andrea Petkovic (Darmstadt) fällt für das Auswärtsspiel wegen einer Meniskus-Operation aus.

Das DTB-Quartett muss das Duell mit Frankreich und eine weitere Begegnung gewinnen, um wieder in die Weltgruppe I der besten acht Teams zurückzukehren. "Wir sind schon allein durch einen Blick auf die Rangliste der Favorit. Trotzdem ist es gerade auf Sand in Frankreich eine sehr schwere Aufgabe, aber wir wollen dieses Jahr unbedingt den Wiederaufstieg schaffen", meinte Rittner.

Sie rechnet damit, dass die Weltranglisten-41. Alize Cornet sowie Pauline Parmentiert (WTA: 67.) die Einzel gegen Kerber und Görges bestreiten. Für das Doppel sind Görges und Grönefeld vorgesehen. Im April 2012 hatte Deutschland in der Relegation mit 2:3 gegen Australien verloren und war abgestiegen.