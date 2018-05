Melbourne (dpa) - Angelique Kerber und Julia Görges stehen bei den Australian Open im Achtelfinale. Kerber gewann in Melbourne gegen die Amerikanerin Madison Keys mit 6:2, 7:5 und zog an ihrem 25. Geburtstag erstmals beim Auftakt-Grand-Slam der Tennis-Saison in die vierte Runde ein.

Görges setzte sich nach großem Kampf gegen die Chinesin Zheng Jie mit 6:3, 1:6, 7:5 durch und überstand damit wie im Vorjahr die dritte Runde. Kerber hatte gegen die erst 17 Jahre alte Keys anfangs leichtes Spiel. Nach gerade einmal 29 Minuten entschied sie in der Rod Laver Arena den ersten Satz mit 6:2 für sich. Im zweiten Durchgang steigerte sich die junge Amerikanerin aber und brachte die deutsche Nummer eins gewaltig in Bedrängnis. Beim Stand von 5:4 war Keys nur noch zwei Punkte vom Satzausgleich entfernt. Doch Kerber behielt die Nerven und machte mit dem ersten Matchball alles klar. «Ich bin sehr erleichtert. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren», sagte die Kielerin.

Görges stand gegen Zheng Jie bereits kurz vor dem Aus. Beim Stand von 4:5 aus Sicht der Schleswig-Holsteinerin schlug die Asiatin im dritten Satz zum Matchgewinn auf, doch Görges gelang das Break und wenig später mit dem ersten Matchball auch der Sieg.