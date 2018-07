Melbourne (dpa) - Angelique Kerber und Julia Görges stehen bei den Australian Open im Achtelfinale. Kerber gewann in Melbourne gegen die Amerikanerin Madison Keys mit 6:2, 7:5 und zog an ihrem 25. Geburtstag erstmals beim Auftakt-Grand-Slam der Tennis-Saison in die vierte Runde ein. Görges setzte sich gegen die Chinesin Zheng Jie mit 6:3, 1:6, 7:5 durch und überstand damit wie im Vorjahr die dritte Runde.

