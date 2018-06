Algier (dpa) - Die algerische Armee hat angeblich 650 Geiseln aus der Hand islamischer Terroristen in der Industrieanlage In Amenas im Osten des Landes befreit. Darunter seien 573 Algerier, berichten die staatliche algerische Nachrichtenagentur APS. Auch mehr als die Hälfte der 132 ausländischen Mitarbeiter der Anlage seien befreit worden. 60 von ihnen würden noch vermisst. Unklar ist weiterhin, wie viele Menschen bei der Aktion getötet wurden. Der Einsatz dauert offenbar noch an.

