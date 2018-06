Kiew (AFP) Die inhaftierte ukrainische Oppositionsführerin Julia Timoschenko sieht sich nun offiziell mit Mordvorwürfen konfrontiert. Timoschenko werde verdächtigt, den Mord an dem Abgeordneten Jewgen Schtscherban im Jahr 1996 organisiert zu haben, sagte Generalstaatsanwalt Viktor Pschonka am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die Ermittlungen zeigten, dass Timoschenko den Mord gemeinsam mit Ex-Regierungschef Pawlo Lasarenko in Auftrag gegeben habe. Sie gelte nun offiziell als Verdächtige. Sollte sie für schuldig befunden werden, drohe ihr lebenslange Haft. Lasarenko sitzt derzeit in den USA in Haft.

