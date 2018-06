Washington (AFP) Im Haushaltsstreit in den USA wollen die Republikaner mit einer Anhebung der gesetzlichen Schuldenobergrenze für drei Monate den Verhandlungen mehr Zeit geben. Das Repräsentantenhaus werde kommende Woche über eine Erhöhung abstimmen, kündigte der republikanische Fraktionschef Eric Cantor am Freitag an. Im Gegenzug verlangten die Republikaner, dass der von Präsident Barack Obamas Demokraten kontrollierte Senat ein Budget mit umfangreichen Ausgabenkürzungen verabschiedet.

