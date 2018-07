Hannover (dpa) - Spannung pur vor der Niedersachsen-Wahl: Angesichts der Vielzahl unentschlossener Wähler und der großen bundespolitischen Bedeutung haben die Parteien noch einmal die Werbetrommel gerührt. Die FDP schickte den früheren Außenminister Hans-Dietrich Genscher ins Rennen, die SPD erwartete in Braunschweig ihren Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Zum Auftakt des Wahljahres 2013 wird am Sonntag mit einer hauchdünnen Entscheidung gerechnet. In der letzten Umfrage lagen Rot-Grün und Schwarz-Gelb gleichauf.

