Jakarta (dpa) - Nach den schweren Überschwemmungen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta hat der Bürgermeister den Ausnahmezustand erklärt. Damit können die Behörden Betroffenen schneller helfen.

Das Wasser ging in mehreren Stadtteilen deutlich zurück, doch warnten Meteorologen vor neuen Wolkenbrüchen in den kommenden Tagen.

Mindestens fünf Menschen waren nach Angaben der Behörde für Katastrophenschutz ums Leben gekommen. Die Feuerwehr zählte auch mehrere Ältere und Kranke, die starben, weil sie nicht rechtzeitig behandelt werden konnten, zu den Opfern. Gut 15 000 Menschen waren am Freitag in Notunterkünften, weitere 100 000 harrten in oberen Stockwerken oder in der Nähe ihrer überfluteten Hütten und Häuser aus, um Plünderungen zu verhindern.

Militär und Polizei waren in Schlauchbooten unterwegs, um Menschen zu retten. Das Geschäftsviertel stand am Donnerstag stundenlang teils einen Meter unter Wasser. Der Verkehr brach zusammen, die Metropole kam praktisch zum Stillstand.