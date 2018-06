Berlin (dpa) - Regierungsvertreter aus rund 80 Staaten haben am Rande der Grünen Woche in Berlin deutlich mehr Investitionen für die Landwirtschaft in Entwicklungsländern angemahnt. Ziel sei, das Agrar- Potenzial weltweit zu nutzen und zugleich den Umwelt- und Klimaschutz zu berücksichtigen, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner nach einem Treffen mit ihren Amtskollegen. Hunger herrsche vor allem in ländlichen Regionen, viele Betroffene seien Kleinbauern. Deswegen sei die Landwirtschaft der Schlüssel zur Lösung des Problems.

