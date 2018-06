Stuttgart (dpa) - Bundesbildungsministerin Annette Schavan will auch dann wieder für den Bundestag kandidieren, wenn der Fakultätsrat der Universität Düsseldorf in drei Tagen ein Verfahren zur Aberkennung ihres Doktortitels einleiten sollte. Sie werde sich in jedem Fall am Freitag als CDU-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Ulm/Alb-Donau nominieren lassen, sagte sie der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Schavan wird vorgeworfen, in ihrer Doktorarbeit fremde Textpassagen ohne sauberen Nachweis übernommen zu haben.

