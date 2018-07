Berlin (dpa) - Die Partnerschaft mit Frankreich muss aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel auch nach 50 Jahren sorgfältig gepflegt werden. In der Geschichte gebe es nichts, was für immer selbstverständlich sei, sagte Merkel in ihrer Internet-Videobotschaft. Deutschland und Frankreich feiern in den nächsten Tagen das 50-jährige Bestehen des Élysée-Vertrags, mit dem die Aussöhnung zwischen den beiden einstigen «Erbfeinden» besiegelt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.