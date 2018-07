La Quinta (SID) - Der US-amerikanische Golfprofi und PGA-Tour-Neuling James Hahn hat bei der Humana Challenge im kalifornischen La Quinta seine Führung verteidigt. Hahn spielte am Freitag auf der zweiten Runde eine 67 auf dem Par-72-Kurs und führt das Feld zusammen mit Landsmann Roberto Castro an (beide 130 Schläge/14 unter Par). Altmeister Phil Mickelson, zweimaliger Sieger in La Quinta, hatte mit einer Viruserkrankung zu kämpfen und liegt nach zwei Runden auf dem geteilten 91. Rang.