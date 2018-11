New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat den Terrorangriff in der algerischen Wüste schärfstens verurteilt. Die Täter, die Hintermänner und Geldgeber müssten vor Gericht gebracht werden, teilte das höchste UN-Gremium mit. Alle Formen des Terrorismus stellten eine der ernsthaftesten Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit dar. Noch immer sind in Algerien 30 Menschen in der Gewalt islamistischer Terroristen. Beim Militäreinsatz zur Befreiung der Geiseln kamen nach Angaben der algerischen Regierung zwölf Geiseln ums Leben.

