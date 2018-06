Berlin (dpa) - Das RTL-Dschungelcamp beginnt sich zu leeren. Als erster von elf Teilnehmern der Show musste am Abend der Sänger Silva Gonzalez die Sendung «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» verlassen. Zu wenige Zuschauer hatten für den Hamburger mit türkischen und chilenischen Wurzeln telefonisch abgestimmt. Der sogenannte Dschungelkönig wird am Samstag in einer Woche ermittelt. Bereits nach dem zweiten Tag der Show hatte Schauspieler Helmut Berger das Camp verlassen, jedoch aufgrund der hohen Temperaturen aus gesundheitlichen Gründen.

