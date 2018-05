Durango (AFP) Im Kampf gegen den Drogenhandel sind im Norden Mexikos 158 Polizisten festgenommen worden. Sie würden verdächtigt, in Geschäfte mit der Drogenmafia verstrickt zu sein, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Demnach gab es in Lerdo 110 und im nahen Gómez Palacio 48 Festnahmen. Unter den Festgenommenen befänden sich auch die Polizeichefs beider Städte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.