Cortina d'Ampezzo (dpa) - Lindsey Vonn hat mit der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo das erste Rennen nach ihrer Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup gewonnen. Die amerikanische Gesamtweltcupsiegerin war in Italien Schnellste vor der Slowenin Tina Maze und ihrer Teamkollegin Leanne Smith.

Viktoria Rebensburg fuhr als beste Deutsche in die Top-20. Maria Höfl-Riesch schied aus. Die Doppel-Olympiasiegerin wurde nach ordentlicher Zwischenzeit an einer Welle ausgehoben, konnte einen Sturz aber verhindern. Vonn war am vergangenen Wochenende nach vier Wochen Pause mit den Plätzen vier und sechs zurückgekehrt. Nun gab es den 58. Weltcup-Sieg.