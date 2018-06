Melbourne (SID) - Die Tennis-Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka hat den Doping-Sünder Lance Armstrong am Rande der Australian Open harsch kritisiert. "Er verdient alles, was er bekommt. Du kannst das nicht alles machen und am Ende des Tages als Held dastehen. Du kannst nicht lügen und betrügen", sagte die 23-jährige Weißrussin nach ihrem Achtelfinal-Einzug in Melbourne.

Der frühere Radsportstar Armstrong hatte in einem Interview mit Oprah Winfrey zugegeben, seine sieben Tour-de-France-Titel mit Hilfe von Doping gewonnen zu haben. "Jeder arbeitet so hart, um der Beste zu sein. Und das hat man zu respektieren. Du kannst nicht einfach andere Wege gehen", erklärte Asarenka. Das einzige, was ihr an dem Interview gefallen habe, war Armstrongs Aussage, er erwarte nicht, dass ihm jemand verzeihe.

Auch die Amerikanerin Serena Williams hatte nur Spott für ihren Landsmann übrig. "Es war ein trauriger Tag für alle Sportler im Allgemeinen. Aber noch enttäuschender für die, die davon betroffen sind", sagte die bei den Australian Open an Position drei gesetzte Williams.

Am Freitag hatte bereits Melbourne-Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) den tief gefallenen Armstrong als "Schande für den Sport bezeichnet". Er solle "für seine Lügen büßen", meinte Djokovic.