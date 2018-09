Washington (AFP) Der frühere Bürgermeister von New Orleans, Ray Nagin, der die Stadt im südöstlichen US-Bundesstaat Louisiana zur Zeit des Wirbelsturms "Katrina" führte, ist wegen Korruption angeklagt worden. Wie Vertreter der Strafverfolgungsbehörden am Freitag mitteilten, wird dem 56-Jährigen vorgeworfen, öffentliche Aufträge an Firmen vergeben zu haben, die ihn im Gegenzug mit Geld-, Sach- und Dienstleistungen im Umfang von insgesamt 230.000 Dollar (knapp 173.000 Euro) bestochen hätten. Auch bestehe Verdacht auf Geldwäsche und Steuervergehen. Nagin drohen demnach bis zu 20 Jahre Haft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.