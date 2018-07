Sydney (AFP) Ein französischer Alleinsegler, der sich seit drei Tagen in einem kleinen Rettungsboot vor der Küste der australischen Insel Tasmanien über Wasser hielt, ist am Sonntag gerettet worden. Wie die australischen Behörden mitteilten, nahm das Antarktis-Kreuzfahrtschiff Orion den 64-jährigen Alain Delord an Bord. Der Segler hatte sein 10,5 Meter langes Segelboot "Tchouk Tchouk Nougat" am Freitag bei rauher See verlassen müssen, nach dem er seinen Mast verloren hatte und am Rumpf starke Schäden entstanden waren.

