Berlin (AFP) Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hält einen Einsatz deutscher Kampftruppen in Mali für möglich. "Die Franzosen sind in Europa unsere engsten Verbündeten. Sollten sie um Hilfe aus Deutschland bitten - das gilt auch für Kampftruppen - könnten wir ihnen diese nicht verwehren", sagte Kujat der "Bild am Sonntag". Frankreich kämpft seit mehr als einer Woche gemeinsam mit der malischen Armee gegen den Vormarsch der Islamisten in dem westafrikanischen Land.

