Hamburg (AFP) Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) erhält in der Plagiatsdebatte um ihre Doktorarbeit einem Magazinbericht zufolge Rückendeckung aus dem Kanzleramt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehe fest zu ihrer engen Vertrauten, berichtete der "Spiegel" am Sonntag vorab unter Berufung auf Angaben aus der Regierungszentrale. Ein Rücktritt Schavans komme nicht in Frage.

