Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den tschechischen Torhüter Tomas Duba verpflichtet. Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt. Der 31-Jährige kommt vom 19-maligen italienischen Meister HC Bozen und erhält zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Wir wollten uns aufgrund der bislang hervorragend gelaufenen Saison auf dieser wichtigen Positon absichern", sagte Krefelds sportlicher Berater Rüdiger Noak: "Dabei kam es uns darauf an, einen Spieler zu bekommen, der Spielpaxis hat und hohes Niveau repräsentiert."

Der zweimalige Juniorenweltmeister Duba wurde 2001 von den Pittsburgh Penguins gedraftet, konnte sich in der nordamerikanischen Profiliga NHL aber nicht durchsetzen. Vor seinem Engagement in Bozen war Duma in Tschechien, Finnland, Schweden und Russland aktiv gewesen. Gemeinsam mit Scotty Langkow wird er das Torhüterteam der Pinguine bilden.