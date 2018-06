München (dpa) - Mit gemischten Gefühlen hat die deutsche Filmbranche am Samstag beim 40. Deutschen Filmball auf das Kinojahr 2012 zurückgeschaut. Trotz voller Filmhäuser: Die deutschen Produktionen waren weniger erfolgreich als erhofft.

«Wir haben ein Rekordjahr hinsichtlich des Umsatzes - aber der deutsche Film hat nicht so ganz mitgezogen», sagte Manuela Stehr, Präsidentin der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO), am Rande des Balls am Samstag in München der Nachrichtenagentur dpa. Gerade bei den teuren 3D-Produktionen müsse Deutschland aufholen.

Zum Jubiläumsfilmball bei minus fünf Grad Außentemperatur flanierten zwar keine Hollywood-Stars über den roten Teppich. An großen Namen mangelte es dennoch nicht: von Maximilian Schell, Nadja Uhl bis Florian David Fitz. Christine Neubauer erschien erstmals mit ihrem neuen Freund José Campos - das Paar posierte ausführlich für die Fotografen.

Beim traditionellen Eröffnungswalzer im wohltemperierten Ballsaal des Luxushotels Bayerischer Hof vertrat der bayerische Staatsminister Thomas Kreuzer (CSU) den erkrankten Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU). Der Deutsche Filmball wird seit 40 Jahren von der SPIO in München veranstaltet.

In den letzten Jahren war immer wieder ein möglicher Umzug der Veranstaltung nach Berlin ein Thema. «Es ist absurd», erteilte Manuela Stehr jeder Diskussion eine Absage. Die Branche brauche Konstanz und Tradition wie den Deutschen Filmball in Bayerns Hauptstadt, erklärte sie. Gleichzeitig machte die SPIO-Präsidentin aber auch den Berlinern Hoffnung: «Das schließt nicht aus, dass man nicht eine ganz andere Art von Fest in Berlin macht.»

