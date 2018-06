München (dpa) - Der Organisator des Deutschen Filmballs, Steffen Kuchenreuther, ist tot. Er starb am Nachmittag in der Uniklinik München an Lugenkrebs, bestätigte sein Bruder Thomas Kuchenreuther entsprechende Informationen der Münchner «Abendzeitung». Der langjährige Präsident der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft starb nur einen Tag nach der diesjährigen Ausgabe des Filmballs, zu dem am Samstagabend Schauspielgrößen wie Maximilian Schell, Nadja Uhl oder Christine Neubauer in die bayerische Landeshauptstadt gereist waren.

