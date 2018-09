Dubai (SID) - Der schwedische Startrainer Sven-Göran Eriksson hat zwei Tage nach seiner Absage an Fußball-Zweitligist 1860 München als Technischer Direktor beim arabischen Klub Al Nasr aus Dubai angeheuert. Der 64-Jährige soll am Montag beim dreimaligen Meister vorgestellt werden. Gemeinsam mit Trainer Walter Zenga, früher Torwart der italienischen Nationalmannschaft, soll er an der Entwicklung der Mannschaft arbeiten.

Am Freitag hatten die Münchner nach langem Hin und Her die Absage Erikssons mitgeteilt. Eine Einbindung des Schweden in die sportliche Leitung der Mannschaft war zuvor eine Bedingung des jordanischen Investors Hasan Ismaik gewesen.