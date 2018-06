Sinsheim (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss auf unbestimmte Zeit auf Mittelfeldspieler Sejad Salihovic verzichten. Der Bosnier hat in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) am Samstag einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie erlitten. Am Dienstag soll Salihovic, der erst in der Winterpause von Neu-Trainer Marco Kurz zum stellvertretenden Mannschaftskapitän ernannt worden war, in Straubing operiert werden.