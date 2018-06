London (SID) - Ohne den erkrankten Lukas Podolski, aber mit Per Mertesacker hat der FC Arsenal im Kampf um die 16. Champions-League-Qualifikation in Folge einen weiteren herben Rückschlag erlitten. Die Gunners verloren das 152. Derby beim FC Chelsea verdient mit 1:2 (0:2) und haben nun bereits elf Punkte Rückstand auf die Blues, die als Dritter den letzten direkten Champions-League-Platz belegen. Marko Marin kam bei Chelsea in den letzten beiden Minuten zu seinem erst vierten Liga-Einsatz in dieser Saison.

Zuletzt hatte Arsenal, im laufenden Wettbewerb im Achtelfinale Gegner des deutschen Vorjahresfinalisten Bayern München, 1997/98 die Teilnahme an der europäischen Königsklasse verpasst. Die Tore für Champions-League-Sieger Chelsea erzielten Juan Mata (6.) und Frank Lampard (16., Foulelfmeter). Arsenal verkürzte nur noch durch Nationalspieler Theo Walcott (58.), der seinen Vertrag unter der Woche bis 2016 verlängert hatte.

Chelsea (45 Punkte) hat seinerseits 11 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester United, der zum Abschluss des 23. Spieltags einen weiteren Big Point verpasste. Beim 1:1 (1:0) beim Tabellenvierten Tottenham Hotspur fiel das Gegentor durch Clint Dempsey erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Der Vorsprung von United auf den Stadtrivalen Manchester City schrumpte damit auf fünf Zähler. Die Citizens hatten sich am Samstag beim 2:0 (1:0) gegen den FC Fulham keine Blöße gegeben. Beide Tore hatte David Silva erzielt (2./69.).

Podolski war im am häufigsten gespielten Derby der englischen Liga-Geschichte wegen seiner Krankheit zum Zuschauen verurteilt. Mertesacker rückte wieder in die Startelf, nachdem in den letzten drei Liga-Spielen zunächst auf der Bank gesessen hatte.

Der frühe Rückstand war für Arsenal doppelt bitter. Einerseits hatte Olivier Giroud Sekunden zuvor das 0:1 auf dem Fuß gehabt, zudem war Francis Coquelin vor dem Tor gefoult worden. Schiedsrichter Martin Atkinson pfiff nicht, der spanische Europameister Mata entwischte Mertesacker in dessen Rücken und erzielte sein achtes Saisontor.

In der Folge spielte Chelsea den Stadtrivalen bis zur Pause an die Wand, und Arsenal hatte Glück, dass es nur 0:2 stand. Und hatte auch Glück, dass Torhüter Wojciech Szczesny nach einem Foul an Ramires im Strafraum nur Gelb sah. Lampard verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Nach der Pause wurde Arsenal immer stärker, kam aber nur noch zum Tor durch Walcott.

Manchester wähnte sich nach dem 18. Saisontor des niederländischen Stürmerstars Robin van Persie (25.) schon als Sieger. Doch die Spurs zeigten Moral und könnten im nächsten Spiel am 29. Januar bei Norwich City möglicherweise schon mit Lewis Holtby antreten. Tottenham hat bei Schalke 04 ein Angebot für die sofortige Verpflichtung des Nationalspielers abgegeben, der spätestens im Sommer an die White Hart Lane wechseln wird. Bei Manchester stand der Ex-Dortmunder Shinji Kagawa in der Startelf und wurde nach 61 Minuten gegen Wayne Rooney ausgewechselt.

Derweil verbesserte der FC Liverpool im Tabellenmittelfeld sein Punktekonto durch einen souveränen 5:0 (2:0)-Sieg gegen Norwich City und darf somit weiter auf einen Europacup-Platz hoffen. Jordan Henderson (26.), Luis Suárez (36.), Daniel Sturridge (59.), Steven Gerrard (66.) und Ryan Bennett (74., Eigentor) erzielten die Treffer.

In der Abstiegszone feierte der französische Nationalspieler Loïc Remy mit seinem Führungstreffer für Tabellenschlusslicht Queens Park Rangers beim 1:1 (1:0) bei West Ham United einen Einstand nach Maß. Der während der Woche von Olympique Marseille für 9,6 Millionen Euro verpflichtete Torjäger sorgte bereits in der 14. Minute für die 1:0-Führung der Rangers, bevor Joe Cole (68.) doch noch für die Gastgeber traf und zumindest einen Punkt rettete.