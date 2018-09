Bamako (AFP) Die französischen Truppen haben am Sonntag ihren Vormarsch in den Norden Malis fortgesetzt. Bodentruppen seien in die Städte Niono und Sevaré eingerückt, teilte ein Sprecher der "Operation Serval" am Sonntag in der malischen Hauptstadt Bamako mit. Sevaré liegt nördlich von Mopti auf der Ostseite des Nigers auf dem Weg nach Konna, wo es vergangene Woche heftige Kämpfe gegeben hatte. Niono liegt mehrere hundert Kilometer weiter westlich auf der Westseite des Nigers.

