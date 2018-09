Peking (AFP) Ausländische Besucher in Nordkorea dürfen einem Bericht zufolge ab sofort ihre Handys mit ins Land nehmen. Die Regelung sei am 7. Januar in Kraft getreten, meldete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag unter Berufung auf einen Techniker des nordkoreanischen Mobilfunkbetreibers Koryolink. Bei der Einreise müssten die Besucher die Seriennummer ihres Mobiltelefons beim nordkoreanischen Zoll hinterlegen. Bislang war es vorgeschrieben, das Handy dort abzugeben. Bei der Ausreise konnte es wieder abgeholt werden.

