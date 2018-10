Adelaide (SID) - Deutschlands Top-Sprinter André Greipel hat nahtlos an die erfolgreichste Saison seiner Karriere angeknüpft. Der Rostocker vom Team Lotto-Belisol, 2012 mit 20 Saisonsiegen dekoriert, gewann am Sonntag das Kriterium Down Under Classic in Adelaide/Australien und wiederholte damit seinen Triumph aus dem Vorjahr. Greipel setzte sich im Sprint nach 51 km gegen Matt Goss (Australien/GreenEdge) durch.

"Es ist zwar immer nur das Aufwärmkriterium, aber trotzdem schwer zu gewinnen, weil alle frisch sind. Wir haben wieder bewiesen, wieviel Power wir in der Mannschaft haben", sagte Greipel.

Das Rundstreckenrennen gilt als Vorbereitung für die Tour Down Under. Das erste Rennen der neuen World-Tour-Saison beginnt am Dienstag.