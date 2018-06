Wengen (dpa) - Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg haben den deutschen Alpinen einen perfekten Tag beschert. Nach dem Sieg von Rebensburg beim Super-G in Cortina d'Ampezzo gewann Neureuther den Slalom in Wengen.

«Es ist gewaltig, nach Kitzbühel, Garmisch und München hier in Wengen zu gewinnen. Ein Wahnsinn», sagte Neureuther nach seinem insgesamt vierten Weltcup-Sieg. In diesem Winter war es sein zweiter Weltcup-Erfolg. Marcel Hirscher aus Österreich wurde am Sonntag Zweiter, der Kroate Ivica Kostelic kam auf Rang drei.

«Das ist ein ganz besondere Wochenende für uns, da gehen Träume in Erfüllung», schwärmte Alpindirektor Wolfgang Maier und meinte im Scherz: «Das ist das erste Mal, dass der Felix den Hirscher auf freier Wildbahn erlegt hat.»

Rebensburg nutzte in den italienischen Dolomiten mit einer guten Fahrt auch ihre frühe Startnummer. «Dass es für den Sieg reicht, hätte ich nicht gedacht, aber es ist eine richtig schöne Generalprobe», sagte die Riesenslalom-Olympiasiegerin. «Ich bin super happy mit meinem Lauf und habe auch das nötige Glück mit dem Wetter gehabt.» Rebensburg siegte im letzten Speedrennen vor den Weltmeisterschaften vor der Österreicherin Nicole Schmidhofer und der Slowenin Tina Maze.