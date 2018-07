Hannover (dpa) - Bei sonnigem Winterwetter hat in Niedersachsen die Landtagswahl begonnen. Das Interesse der Wähler war allerdings zum Start verhalten als vor fünf Jahren. Die Wahl wird auch in Berlin mit großer Spannung beobachtet, sie gilt als wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl im Herbst. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der amtierenden CDU/FDP-Regierung unter Ministerpräsident David McAllister und Rot-Grün voraus. Die FDP muss nach den Umfragen jedoch um den Wiedereinzug in den Landtag fürchten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.