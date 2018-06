Berlin (dpa) - Die SPD-Spitze hält nach der Landtagswahl in Niedersachsen an Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat fest. Auf die Frage, ob Steinbrück Kandidat bleibe, sagte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles in der ARD: «Aber selbstverständlich.»

Nahles sprach von einer «großartigen Kampfleistung» der niedersächsischen SPD und ihres Spitzenkandidaten Stephan Weil. «Die haben sich stabil gehalten, obwohl es eben keinen Rückenwind von Berlin gegeben hat.» Sie fügte hinzu: «Wir wissen, wir hätten ein bisschen mehr Rückenwind liefern müssen, das haben wir nicht geschafft. Das muss besser werden jetzt in den nächsten Monaten.»