Hannover (dpa) - In Niedersachsen steht heute eine der wohl spannendsten Landtagswahlen der vergangenen Jahre an. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der amtierenden CDU/FDP-Regierung und Rot-Grün voraus. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl. Sollte die FDP nicht mehr in den Landtag kommen, ist die Zukunft von Bundesparteichef Philipp Rösler offen.

Informationen zur Landtagswahl

Landeswahlgesetz

Alphabetisches Verzeichnis der Kandidaten