Hannover (dpa) - FDP-Chef Philip Rösler will den Führungsgremien seiner Partei morgen Vorschläge zum bevorstehenden Bundestagswahlkampf machen. «Zuerst kommen die Gremien, und dann wird das mit Sicherheit auch öffentlich werden», sagte Rösler in der ARD. Er werde auch einen Vorschlag machen, wann der nächste Bundesparteitag abgehalten werden soll, fügte er hinzu. Vor der Landtagswahl in Niedersachsen hatten führende FDP-Politiker angesichts schlechter Umfragewerte einen Wechsel an der Parteispitze ins Spiel gebracht. Nach jüngsten Hochrechnungen erreichten die Liberalen allerdings an die zehn Prozent der Stimmen.

