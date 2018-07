Hannover/Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat eine Mitverantwortung für das Wahlergebnis seiner Partei in Niedersachsen übernommen. «Wenn das Ergebnis heute Abend noch nicht so klar zu unseren Gunsten ist», habe das sicher nicht am niedersächsischen Spitzenkandidaten Stephan Weil gelegen.

Dies räumte Steinbrück in der Berliner SPD-Zentrale ein. «Will sagen, dass mir sehr bewusst ist, dass es aus der Berliner Richtung keinen Rückenwind gegeben hat. Es ist mir auch bewusst, dass ich maßgeblich dafür eine gewisse Mitverantwortung trage», fügte er hinzu. Dennoch habe die SPD zusammen mit den Grünen zugelegt, die CDU habe dagegen über sechs Prozent verloren - «das ist ein Ergebnis dieses Abends».