Hannover (dpa) - Die mit Spannung erwartete Landtagswahl in Niedersachsen hat am Sonntagnachmittag an Fahrt aufgenommen.

Die Wahlbeteiligung stieg deutlich an, mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten gab bis 16.30 Uhr ihre Stimme ab. Mit 53,3 Prozent lag die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt höher als vor fünf Jahren um dieselbe Zeit. Damals hatten 49,5 Prozent der Stimmberechtigten gewählt.

Es könne sein, dass die Beteiligung in den letzten 90 Minuten vor Schließen der Wahllokale noch weiter zunehme, sagte eine Mitarbeiterin der Landeswahlleitung in Hannover. Am Morgen und Mittag war es zunächst schleppend gelaufen. Vor fünf Jahren hatte die Wahlbeteiligung mit insgesamt 57,1 Prozent einen historischen Tiefststand bei einer Landtagswahl in Niedersachsen erreicht.

Insgesamt sind in Niedersachsen 6,1 Millionen Bürger aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. Umfragen sagen ein äußerst knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der amtierenden schwarz-gelben Koalition unter Ministerpräsident David McAllister (CDU) und Rot-Grün voraus. Vor allem das Abschneiden der FDP ist hochspannend: Verpassen die Liberalen den Einzug in den Landtag oder schaffen die Fünf-Prozent-Hürde nur knapp, könnte SPD-Herausforderer Stephan Weil neuer Regierungschef im zweitgrößten deutschen Flächenland werden. Weil ist derzeit noch Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt Hannover.

Die Wahl gilt auch als wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl im Herbst. Sollte die FDP nicht mehr in den Landtag kommen, gilt die Zukunft von Bundesparteichef Philipp Rösler als offen. Aber auch Debatten über SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück könnten wieder aufflammen, falls die SPD den Machtwechsel an der Leine verpassen sollte. Sollte Rot-Grün den Wechsel schaffen, würden sich auch neue Machtverhältnisse im Bundesrat ergeben, in dem SPD und Grüne dann eine gestalterische Mehrheit hätten.

McAllister rechnete am Sonntag weiter mit einem knappen Ausgang. «Es ist ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen», sagte der Regierungschef, nachdem er in seinem Heimatort Bad Bederkesa bei Cuxhaven gewählt hatte. SPD-Herausforderer Weil sagte bei der Stimmabgabe: «Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.» Auch Altkanzler Gerhard Schröder und seine Frau Doris Schröder-Köpf, die sich erstmals für die SPD um ein Landtagsmandat bewirbt, gaben bereits am Vormittag ihre Stimme ab.

Um die 135 Sitze im Landtag bewerben sich 659 Kandidaten. Bei der Wahl vor fünf Jahren hatte die CDU 42,5 Prozent Stimmen bekommen und war damit stärkste Kraft. Die SPD kam auf 30,3 Prozent, die FDP auf 8,2 Prozent und die Grünen auf 8,0 Prozent. Die Linke schaffte 2008 mit 7,1 Prozent erstmals in Niedersachsen den Sprung ins Parlament.

Informationen zur Landtagswahl

Landeswahlgesetz

Alphabetisches Verzeichnis der Kandidaten