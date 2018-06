Stuttgart (dpa) - Das Winterwetter hat Europa fest im Griff. In Baden-Württemberg wurden Autobahnabschnitte gesperrt, damit die Streudienste durchkamen. Betroffen waren unter anderem die Autobahn 5 und die Autobahn 8. In Ludwigsburg wurde der Busverkehr eingestellt. Die Bahn rechnete im Südwesten Deutschlands mit Verspätungen im Zugverkehr wegen der vereisten Oberleitungen. Wegen Eis und Schnee fielen am Frankfurter Flughafen bis zum Vormittag 130 Flüge aus.

