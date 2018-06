Stuttgart (dpa) - Gesperrte Autobahnen, Hunderte Unfälle, Knochenbrüche bei Fußgängern: Eis und Schnee haben in vielen Teilen Europas zu gefährlicher Glätte geführt. Flughäfen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich strichen am Wochenende insgesamt Hunderte Flüge. Auf den Straßen kam es zu zahlreichen Unfällen, die jedoch meist glimpflich verliefen. Im Südwesten Deutschlands wurden Autobahnabschnitte nach Blitzeis für Räumfahrzeuge gesperrt. In Karlsruhe liefen Kinder auf vereisten Straßen Schlittschuh.

