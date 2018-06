Berlin (AFP) Im Konflikt in Mali hat die Bundeswehr am Montag mit Unterstützungflügen für die Truppen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS begonnen. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte in Berlin, die Transall-Maschinen der Bundeswehr "fliegen seit heute morgen den ersten Truppentransport in Unterstützung der ECOWAS-Einheiten".

